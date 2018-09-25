Быстрый развод — «тройной талак» — в Пакистане может стать преступлением

Исламабад, , 16:50 — REGNUM 26 сентября пройдет сессия Совета по исламской идеологии в Пакистане, на которой будет рассмотрена возможность введения уголовного наказания за практику быстрого развода у пакистанских мужчин — «тройной талак».

По сообщению пакистанского телеканала DunyaNews, целью нововведения станет предотвращение моментального развода, продиктованного нахлынувшими чувствами. По словам председателя совета, доктора Киблы Аяза, борясь с практикой «тройного талака», духовные лица займутся защитой интересов женщин. Среди возможных мер пресечения рассматриваются арест на срок до шести месяцев и/или штраф в размере 100 тысяч рупий (50 тысяч рублей). Кроме того, на повестке дня заседания будет проблема детских браков, по-прежнему актуальная для Пакистана.

Практика ускоренного мусульманского развода «талак», осуществляемая мужчинами путем троекратного произнесения этого слова, уже незаконна в Пакистане. На прошлой неделе «тройной талак» был окончательно запрещен в Индии.