Более 73 тыс. уральцев подписались под обращением против пенсионной реформы

Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM Более 73 тысяч жителей Уральского федерального округа подписались под обращением к президенту России Владимиру Путину с требованием остановить пенсионную реформу. Сбор подписей осуществляли активисты общероссийского общественного движения «Суть времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего было собрано более миллиона подписей граждан в 60 регионах России. Общественники уточнили, что под обращением подписались более 28 тысяч свердловчан, свыше 26 тысяч жителей Челябинской области и более 19 тысяч жителей Курганской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

«Подписавшиеся призвали президента категорически отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство, вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия», — сообщили в пресс-службе общественной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, все собранные в России подписи граждан против пенсионной реформы были 25 сентября переданы в приёмную президента Владимира Путина.

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