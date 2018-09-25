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Йемен: подсчитано количество жертв среди мирных жителей в боях за Ходейду

Общество

Международная организация Save the Children подсчитала количество жертв, погибших с июня 2018 года в результате боев между хуситами и коалицией Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовской Аравии за йеменский город Ходейда

Сана, 25 сентября 2018, 22:26 — REGNUM  24 сентября международная организация Save the Children, занимающаяся защитой прав детей по всему миру, подсчитала количество жертв, погибших с июня 2018 года в ходе ожесточенных боев между хуситами, военизированной группировки шиитов-зейдитов, и коалиции, которая состоит из подразделений сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Королевства Саудовская Аравия (КСА) и правительства Йемена. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, за 4 месяца боевых действий 349 мирных жителей были убиты.

Кроме того, организация подсчитала количество жертв по всей стране за указанный период времени — 685 человек.

Борьба за портовый город Ходейда — важный стратегический пункт и один из последних опорных точек хуситов — началась 13 июня с форсированной атаки коалиции ОАЭ и КСА и продолжается до сих пор.

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Зарубежная хроника
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