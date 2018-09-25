Источник фекального запаха в Воронеже ищут и не могут найти

Воронеж, , 14:54 — REGNUM Административное расследование начало управление Роспотребнадзора по Воронежской области в связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о появившемся в районах Воронежа запахе фекалий, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы 25 сентября.

Ведомство сообщило о проведении ежедневного мониторинга за содержанием вредных химических веществ в воздухе в Коминтерновском, Левобережном и Советском районах города. Превышений гигиенических нормативов химических загрязнителей атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Отметим, что сообщения о характерном запахе в последние дни стали приходить из разных районов города, начиная с 22 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, запах ощущался в Советском и Ленинском районе областного центра, а вечером 24 сентября — в Центральном районе города, в частности в районе улицы Тимирязева. В качестве возможного источника запаха называли иловые карты на очистных сооружениях. Но в «РВК-Воронеж», которое также, как сообщила пресс-служба компании, проводит работу по установлению причины запаха, заявили, что никаких внеплановых работ не проводили.