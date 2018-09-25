В Ульяновской области увеличат средства на проекты местных инициатив

Ульяновск, , 14:48 — REGNUM В Ульяновской области подвели промежуточные итоги программы поддержки местных инициатив. В этом году в регионе реализуется 108 проектов, всего за четыре года получили поддержку около 260 инициатив, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания.

За четыре года действия программы поддержки местных инициатив на воплощение в жизнь проектов, предложенных жителями региона, направлено более 350 млн рублей.

«Замечательно, что люди сами участвуют в развитии своей малой родины, создании комфортной среды для жизни, труда и отдыха. Совместными усилиями мы уже реализовали 258 проектов, которые улучшили условия более чем для 500 тысяч наших земляков. В следующем году мы продолжим развивать эту программу», — сказал Сергей Морозов.

По его словам, в бюджете 2019 года планируется заложить 150 млн рублей, что в 18 раз больше, чем выделено на старте программы, в 2015 году.

В 2018 году в регионе реализуется 108 инициатив граждан. Как доложила главе региона министр финансов Екатерина Буцкая, в настоящее время идёт сдача объектов. Она особо выделила Павловский, Инзенский и Старомайнский районы, продемонстрировавшие «наиболее оперативное завершение проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан, своевременное предоставление всех необходимых документов».

«Данные районы являются лидерами в ходе реализации проектов по многим показателям уже не первый год подряд», — отметила Екатерина Буцкая.

На данный момент пять проектов уже полностью реализованы, состоялось торжественное открытие объектов. Так, завершен ремонт домов культуры в поселке Станция Выры Майнского района и селе Елховое Озеро Цильнинского района. В Кузоватовском городском поселении реализован проект «Тротуар — территория нашей безопасности». В селе Нагаево Карсунского района обновили щебёночное покрытие дороги, в рабочем поселке Глотовка Инзенского района отремонтировали ограждение кладбища.

Напомним, проект по поддержке местных инициатив запущен на территории Ульяновской области по решению губернатора Сергея Морозова в 2015 году. За этот период чаще всего жители региона выступали с предложениями по ремонту сельских домов культуры — 141 проект (55%). На втором месте — инициативы по благоустройству (ремонт дорог, парков, спортивных площадок, реконструкция памятников), представлено 75 проектов (29%). На третьем месте по популярности у населения — ремонт водопроводов, представлено 29 проектов (11%).