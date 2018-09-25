Жителей Москвы предупредили об усилении ветра

Москва, , 14:48 — REGNUM Усиление ветра, порывы которого будут достигать 13−18 метров в секунду, ожидается в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

В ведомстве уточнили, что ухудшение погодных условий в городе ожидается в период с 13:00 мск до 23:00 мск.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 25 сентября в Москве температура воздуха не прогреется выше 10 градусов. Столичный регион будет находиться под влиянием циклона, из-за чего выпадут осадки.

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