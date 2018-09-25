Феминистки атаковали мужчин в метро Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Петербургские феминистки провели хулиганскую по форме акцию в метро Петербурга в отношении пассажиров-мужчин, которые сидят, широко расставив ноги.

Не понравившихся своей позой мужчин в вагонах метро одна из активисток неожиданно обливала из пластиковой бутылки водой с концентрированным отбеливателем, оставляющим трудно смываемые пятна на одежде, сообщают 25 сентября городские СМИ.

Другой человек вёл видеосъемку водяной атаки, которая повторилась на нескольких станциях метрополитена. В ряде случаев атакованные пассажиры выражали удивление происходящим, иногда переходящее в агрессию.

Инициаторы акции считают, что она должна привлечь внимание жителей России к так называемой проблеме «похищения пространства» (manspreading), которой давно озабочены феминистки на Западе. Они пообещали проделать то же самое в общественном транспорте Москвы и Казани в ближайшее время.

В тоже время в социальных сетях при обсуждении этой акции многие высказывают мнение, что она носила постановочный характер и фактически является «фейком», поскольку в роли облитых «жертв» выступали подставные лица, которые заведомо не будут давать сдачи. К тому же обливали их обычной водой, без использования химикатов.