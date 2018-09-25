Госуслуги минюста Казахстана признаны «неудовлетворительными»

Астана, , 14:24 — REGNUM Деятельность министерства финансов Казахстана в части оказания государственных услуг оценена как «неудовлетворительная», сообщает 25 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжаса Бектенова.

Министерство набрало 52,67 балла из 100 возможных. В частности, в 2017 году в минюсте зафиксировано 204 факта нарушения сроков оказания услуг. Кроме того, антикоррупционное ведомство Казахстана выявило факты фиктивного оказания госуслуг и факты необоснованного отказа от предоставления услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года антикоррупционное ведомство Казахстана выявило 100 тыс. нарушений прав граждан при оказании государственных услуг.

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