Суд отказался отпустить генерала Дрыманова под домашний арест

Москва, , 14:09 — REGNUM Бывший начальник главного следственного управления по Москве СКР генерал Александр Дрыманов, которого обвиняют в получении взяток, останется под арестом. Продление ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу признано законным. Такое решение на сегодняшнем заседании, 25 сентября, вынес Московский городской суд.

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Ранее сторона защиты генерала подала жалобу на арест Дрыманова и настаивала на домашнем аресте своего подзащитного. Однако суд оставил апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения.

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Суд признал арест генерала Дрыманова законным

Добавим, что заседание, как и предыдущие, проходило в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Дрыманов был задержан 17 июля в Москве по делу криминального авторитета Захария Калашова, также известного как Шакро Молодой. Генералу инкриминируется два эпизода получения взятки — в крупном и особо крупном размерах. В тот же день Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании для высокопоставленного стража порядка меры пресечения в виде заключения под стражу. В конце июля Мосгорсуд признал это решение судебной инстанции законным, оставив жалобу адвокатов на арест Дрыманова без удовлетворения.

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