Из Кургана Путину передали 5 тыс. подписей против пенсионной реформы

Курган, , 14:07 — REGNUM Одиночные пикеты, посвященные передаче в администрацию президента РФ миллиона подписей граждан против пенсионной реформы, состоялись возле редакций крупнейших СМИ города Кургана. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикетирующие вышли к Курганской ГТРК и редакции газеты «Курган и курганцы». Акция движения «Суть времени» состоялась одновременно с передачей в приёмную президента в Москве миллиона «живых» — собственноручных — подписей граждан.

Из миллиона подписей 5000 были собраны в Курганской области.

Отметим, во время пикета у редакции Курганской ГТРК к пикетчику подошёл вызванный кем-то наряд полиции. Полицейские нарушений не выявили, проверили документы у пикетчика, взяли объяснительную и ушли.

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Активисты и граждане, поставившие подпись под обращением к главе государства, выдвигают следующие требования:

Категорически отвергнуть пенсионную реформу.

Отправить в отставку правительство, осмелившееся выдвинуть такую грабительскую и оскорбительную реформу.

Вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства: развернуть вспять политику коммерциализации систем здравоохранения и образования, делающую качественное медицинское обеспечение и образование практически недоступными для большинства граждан страны.

Предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию еще до конца 2018 года.

Создать не просто новое правительство, а правительство народного доверия, то есть социально-консервативное правительство, принципиально отличающееся от всех прочих постсоветских правительств.

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