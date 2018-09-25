Из Кургана Путину передали 5 тыс. подписей против пенсионной реформы

Курган, 25 сентября 2018, 14:07 — REGNUM Одиночные пикеты, посвященные передаче в администрацию президента РФ миллиона подписей граждан против пенсионной реформы, состоялись возле редакций крупнейших СМИ города Кургана. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Пикетирующие вышли к Курганской ГТРК и редакции газеты «Курган и курганцы». Акция движения «Суть времени» состоялась одновременно с передачей в приёмную президента в Москве миллиона «живых» — собственноручных — подписей граждан.
Из миллиона подписей 5000 были собраны в Курганской области.
Отметим, во время пикета у редакции Курганской ГТРК к пикетчику подошёл вызванный кем-то наряд полиции. Полицейские нарушений не выявили, проверили документы у пикетчика, взяли объяснительную и ушли.
Читайте также: В России собрали 1 млн подписей против пенсионной реформы
Активисты и граждане, поставившие подпись под обращением к главе государства, выдвигают следующие требования:
- Категорически отвергнуть пенсионную реформу.
- Отправить в отставку правительство, осмелившееся выдвинуть такую грабительскую и оскорбительную реформу.
- Вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства: развернуть вспять политику коммерциализации систем здравоохранения и образования, делающую качественное медицинское обеспечение и образование практически недоступными для большинства граждан страны.
- Предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию еще до конца 2018 года.
- Создать не просто новое правительство, а правительство народного доверия, то есть социально-консервативное правительство, принципиально отличающееся от всех прочих постсоветских правительств.
Читайте также: Соцсети о подписях против пенсионной реформы — «нельзя игнорировать народ»