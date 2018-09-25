В Севастополе проходит финал конкурса «Мисс и мистер студенчество России»

Севастополь, , 13:59 — REGNUM Севастополь впервые принимает финал всероссийского конкурса «Мисс и мистер студенчество России». Торжественное открытие мероприятия состоялось в Севастопольском государственном университете (СевГУ) накануне, сообщает 25 сентября пресс-служба вуза.

«Конкурс значим для всей страны, поскольку это федеральный этап и финал той работы, которая проводилась многие месяцы по все России. Надеемся, что в субботу увидим счастливые лица победителей номинаций и мистера и мисс студенчество России — 2018», — сообщил заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов на открытии финала.

За звание «мисс» и «мистера» студенчества поборются 39 девушек и 23 молодых человека из 40 регионов России — от Хабаровска до Калининграда. Победителями будут признаны конкурсанты, которые продемонстрируют таланты в разных областях, сдадут нормы ГТО, пройдут интеллектуальные, творческие туры и дефиле.

Конкурс проходит при поддержке губернатора города Севастополя Дмитрия Овсянникова. Организаторами конкурса выступили Федеральное агентство по делам молодежи, СевГУ и Российский союз молодёжи при поддержке фонда «Моя история», а также Государственного историко-археологического музея Херсонес Таврический.

«Логично, что в регионе конкурс «Мистер и мисс студенчество» принимает самый большой и главный университет. Идея конкурса — истина, добро и красота — воплощены в студенте. Важно, чтобы такой подход был у наших студентов и у студентов всей страны», — сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Победители конкурса «Мисс и мистер студенчество России — 2018» будут названы в субботу, 29 сентября.