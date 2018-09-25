В Казахстане 815 школьниц отказались снять платки

Астана, , 14:01 — REGNUM Около 2,5 тыс. девочек 1 сентября пришли в школы Казахстана в платках, что запрещено в республике на законодательном уровне. Об этом 25 сентября сообщил заместитель министра общественного развития республики Берик Арын, сообщает издание BNews.

По словам чиновника, после разъяснений, школьниц, отказавшихся снять платки, осталось 815. Арын добавил, что согласно правилам школы ученики и учителя обязаны соблюдать требования к школьной форме.

Обсуждение ношения платков в школе состоялось в рамках заседания профильного комитета Сената парламента Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз заявил, что родители, заставляющие детей носить платки, поступают неправильно. Муфтий призвал стороны найти компромиссное решение данного вопроса.

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