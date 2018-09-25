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В Перми появился прокат медоборудования для больных детей

Общество

Расходные материалы пациенты будут также получать в благотворительном фонде

Пермь, 25 сентября 2018, 13:57 — REGNUM  В Перми заработал уникальный для региона прокат медицинского оборудования. Оно необходимо для поддержания качества жизни тяжелобольных детей, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Закупили медтехнику сотрудники благотворительного фонда «Дедморозим». Чуть больше 7 миллионов рублей потрачено на переносные аппараты для искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, откашливатели и другую технику. Всем этим смогут пользоваться дети с тяжёлыми заболеваниями, которые находятся дома, но нуждаются в специализированном оборудовании. Обычно оно дорогое, и его покупка по карману немногим.

«Очень важно обучить родителей использованию оборудования, потому что оно все-таки медицинское, не все родители имеют медобразование, — сказала координатор фонда «Дедморозим» Мария Баженова. — Поэтому при службе проката есть служба поддержки. Это специалисты, которые знают это оборудование, помогают его настраивать».

Расходные материалы пациенты будут также получать в благотворительном фонде. По данным регионального минздрава, в Пермском крае более 450 детей, которые могут воспользоваться услугами проката медоборудования.

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Медицина
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