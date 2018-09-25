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Госдума приняла закон о выборе времени отпуска для многодетных работников

Общество

«Это социальная инициатива»

Москва, 25 сентября 2018, 13:48 — REGNUM  Госдума приняла закон о свободном выборе дат ежегодного оплачиваемого отпуска многодетным работникам, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Многодетные сотрудники смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время. Под многодетными при этом понимаются работники, имеющие трех и более детей возрастом до 12 лет.

Это социальная инициатива, призванная сделать жизнь многодетных семей комфортнее заявил, комментируя принятие закона, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Защита детей, укрепление семейных ценностей — приоритетные задачи, которые ставит президент РФ, и они должны находиться в центре нашего внимания», — подчеркнул Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Многодетные работники смогут выбирать даты отпусков

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Проблемы многодетных семей
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