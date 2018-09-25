Вне доступа: в Оренбурге наследие СССР разрушили до основания

Оренбург, , 13:59 — REGNUM В Оренбурге полностью уничтожено здание, где в советские времена размещалась обкомовская дача, а позже детский санаторий. Несмотря на то, что минкультуры планировало внести объект в реестр памятников культурного наследия и настаивало на ценности застройки и запрете сноса, собственник полуразрушенного здания довел свое дело до конца. Здание, построенное в духе советского классицизма, сровняли с землей, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Комментируя ситуацию, в министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в апреле 2018 года здание внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия, с этого момента оно стало находиться под охраной государства. Уничтожение таких объектов влечет штрафные санкции — до 3 млн рублей или лишение свободы до трех лет.

«Министерством предпринимались попытки проверки состояния здания, однако территория бывшего детского санатория огорожена и доступ к объекту ограничен, в проведении внеплановой проверки прокуратурой области было отказано.

Однако в связи с появившейся в СМИ информацией о ведущемся разборе здания, а также по заявлению граждан, проживающих в соседних домах, министерством было подано заявление о принятии мер реагирования в УМВД России по Оренбургской области», — отметили в минкультуры.

Сегодня, 25 сентября, в арбитражном апелляционном суде в Челябинске рассматривается протест на решение Арбитражного суда Оренбургской области об отмене части зоны охраняемого природного ландшафта памятника истории и культуры федерального значения «Здание гауптвахты», режимы которой устанавливали особые ограничения деятельности на данной территории и запрещали любое новое строительство.

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Напомним, здание бывшей обкомовской дачи располагалось недалеко от Урала. Участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Здание гауптвахты, XIX века». Границы зоны установлены постановлением правительства региона в 2014 году.

Несколько лет назад участок был продан. Собственник считает, что здание не находится под запретом сноса, поэтому 22 февраля 2018 года начался демонтаж. Однако неравнодушные горожане забили тревогу. На место приехали представители минкультуры и надзорных ведомств. Процесс разрушения приостановили, но половину объекта успели сломать.

Впоследствии были суды, которые вставали на сторону собственника земельного участка. Между тем специалисты считают, что многоэтажки на месте снесенной бывшей обкомовской дачи внесут диссонанс и уничтожат историко-архитектурный облик вокруг здания гауптвахты.

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