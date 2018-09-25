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Смольный выделил участок для нового музея блокады Ленинграда

Общество

Строительство будет развернуто на Смольной набережной

Санкт-Петербург, 25 сентября 2018, 13:41 — REGNUM  Правительство Санкт-Петербурга предоставило два земельных участка на Смольной набережной Невы под строительство нового Музея обороны и блокады Ленинграда. Решение об этом принято в Смольном сегодня, 25 сентября.

Как говорится в постановлении правительства, земельные участки предоставлены АО «Центр выставочных и музейных проектов». Один предназначен для строительства «объекта культурного развития» — собственно здания музейного комплекса, другой — для возведения «объекта коммунального обслуживания» будущего музейного комплекса.

Напомним, проект создания нового музейно-выставочного комплекса (МВК) «Оборона и блокада Ленинграда» будет реализован на стрелке Невы западнее Смольного монастыря на площади 1,73 га. В его составе будут постоянная экспозиция и зоны временных выставок, научно-исследовательский и образовательный центр, мемориал, архив, библиотека и фондохранилище. Концепция проекта была одобрена после общественного обсуждения.

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Общая стоимость строительства, отделки и наполнения нового музея оценивается в 6 млрд рублей. Большую часть средств на реализацию проекта планируется получить из федерального бюджета. После ввода в эксплуатацию МВК будет безвозмездно передан в собственность Санкт-Петербурга.

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Строительство нового музея блокады Ленинграда
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