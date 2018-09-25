Имущество Грудинина и его бывшей жены разделят в суде

Москва, , 13:30 — REGNUM Иск о разделе имущества бывшего кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина и его бывшей супруги будет рассмотрен Видновским городским судом Московской области 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

В судебной инстанции уточнили, что рассмотрение гражданского дела в рамках бракоразводного процесса супругов начнется 27 сентября в 15:00. Напомним, ранее Видновский городской суд Подмосковья арестовал все акции Грудинина в ЗАО «Совхоз имени Ленина».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года стало известно, что развод Грудининых произошел после 37 лет брака. В августе бывшая супруга подала иск о разделе имущества.

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