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Медведев приветствовал участников международного форума онкологии

Общество

Международный форум онкологии и радиологии пройдет в Москве 23 по 28 сентября

Москва, 25 сентября 2018, 13:28 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников первого международного форума онкологии и радиологии, который открылся 25 сентября в Москве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

По его словам, форум объединил известных учёных, радиологов, онкологов, анестезиологов, хирургов, рентгенологов, химиотерапевтов из самых разных стран.

«Все вы — по-настоящему уникальные специалисты, которые помогают пациентам победить тяжёлую болезнь, возвращают им надежду», — говорится в телеграмме.

Премьер-министр выразил уверенность, что форум будет полезным, а выработанные на нем рекомендации найдут свое применение на практике и помогу многим людям.

Напомним, международный форум онкологии и радиологии пройдет в столице 23 по 28 сентября. В нем примут участие онкологи, анестезиологи, специалисты лучевой терапии и диагностики, химиотерапевты, эндоваскулярные хирурги и другие специалисты. В рамках форума пройдут 10 тематических конгрессов и 2 школы.

Организаторы рассчитывают, что площадка позволит медикам обменяться опытом профилактики, диагностики и лечения, объединив свои силы для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве начал работу международный форум онкологии и радиологии

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Онкологические заболевания
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