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Более 13 тыс. калужан подписалось под петицией против пенсионной реформы

Общество

Жители калужского региона призвали президента России отвергнуть антинародную реформу

Более 13 тыс. калужан подписалось под петицией против пенсионной реформы
Иллюстрация: Фото пресс-службе Калужского отделения общественного движения «Суть времени»
Пикет против пенсионной реформы у Дома печати в Калуге.

Калуга, 25 сентября 2018, 13:28 — REGNUM  Жителей Калуги и области собрали порядка 13 404 подписей против пенсионой реформы, которые 25 сентября передали в приемную президента России активисты движение «Суть времени». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Калужского отделения общественного движения «Суть времени».

Подписавшиеся жители Калужской области призвали главу государства категорически отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство страны, вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия.

Подписи подкреплены полными личными данными жителей, включая год рождения, адрес проживания и телефон. Граждане возмущены проектом пенсионной реформы. Они считают этот проект угрозой существованию России и грубейшим нарушением социальных обязательств государства, изменой президента и правящей партии, за которых были отданы голоса на выборах.

Напомним, подписи против пенсионной реформы были собраны активистами «Сути времени» в 60 регионах страны. Тысячи гражданских активистов работали на улицах, в общественном транспорте, обрабатывали звонки, поступившие на горячую линию, и заявки, отправленные через интернет.

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Пенсионная реформа
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