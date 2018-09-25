Более 13 тыс. калужан подписалось под петицией против пенсионной реформы

Калуга, , 13:28 — REGNUM Жителей Калуги и области собрали порядка 13 404 подписей против пенсионой реформы, которые 25 сентября передали в приемную президента России активисты движение «Суть времени». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Калужского отделения общественного движения «Суть времени».

Подписавшиеся жители Калужской области призвали главу государства категорически отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство страны, вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия.

Подписи подкреплены полными личными данными жителей, включая год рождения, адрес проживания и телефон. Граждане возмущены проектом пенсионной реформы. Они считают этот проект угрозой существованию России и грубейшим нарушением социальных обязательств государства, изменой президента и правящей партии, за которых были отданы голоса на выборах.

Напомним, подписи против пенсионной реформы были собраны активистами «Сути времени» в 60 регионах страны. Тысячи гражданских активистов работали на улицах, в общественном транспорте, обрабатывали звонки, поступившие на горячую линию, и заявки, отправленные через интернет.