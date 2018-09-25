Состояние двух пассажиров автобуса из Карачаево-Черкесии остается тяжелым

Черкесск, , 13:19 — REGNUM Медики рассказали о состоянии жителей Карачаево-Черкесии, пострадавших в ДТП в Воронежской области. В двух больницах продолжают оставаться восемь пассажиров автобуса, следовавшего из Москвы в Черкесск. Из шести человек, доставленных в больницу скорой медицинской помощи №10, у четверых отмечено улучшение, состояние еще двоих врачи оценивают как тяжелое.

Еще двое пациентов находятся в больнице скорой медицинской помощи №1 — один в удовлетворительном состоянии, другой — в тяжелом, передает РИА «Воронеж». Вчера, 24 сентября, был выписан из больницы один из пассажиров автобуса.

Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса Neoplan, в котором находились жители Карачаево-Черкесии, произошло 18 сентября на трассе М4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Автобус врезался на полном ходу в стоявший на обочине автобус Volvo, следовавший в Пятигорск.

В результате ДТП погибли четыре человека, пятая пострадавшая скончалась в больнице. В медучреждения Воронежа были доставлены 12 человек. Троим из них была сразу оказана амбулаторная помощь, и они отпущены домой, еще девять человек продолжили лечение.

Читайте также: В ДТП под Воронежем попали автобусы из Карачаево-Черкесии и Пятигорска