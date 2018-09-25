В Карагандинской области создадут зеленый совет

Астана, , 13:22 — REGNUM Для решения экологических проблем в Карагандинской области планируют создать зеленый совет для решения экологических проблем, сообщает 25 сентября издание BNews со ссылкой на главу региона Ерлана Кошанова.

В Караганде состоялась встреча представителей акимата (администрации) области с общественниками и экспертами в вопросах экологии. Директор музея Дмитрий Калмыков призвал экологов непросто озвучивать проблемы, а предлагать их решение. Участники дискуссии обсудили меры по оздоровлению экологической ситуации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил с рабочей поездкой Караганду. Глава государства поручил акимату области и правительству республики принять меры по оздоровлению экологической обстановки в регионе.

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