В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Москва, , 13:15 — REGNUM В Москве сегодня, 25 сентября, атмосферное давление снизилось до рекордно низкой отметки в 731,1 мм рт. ст., сообщают «Метеовести».

Так, низкое атмосферное давление было зафиксировано в 06:00 мск на метеостанции ВДНХ. Предыдущий рекорд для 25 сентября был зафиксирован в 1957 году, когда в столице атмосферное давление составляло 731,3 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 сентября, температура воздуха в Москве не прогреется выше 10 градусов. По области столбики термометров остановятся на отметке 6−11 градусов.

Жителей и гостей столицы ждёт облачная и дождливая погода, а также сильный западный ветер, порывы которого могут достигать 15−20 м/c. Атмосферное давление будет пониженным и составит 737 мм ртутного столба.

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