В Красноярске обсудили проблемы права в информационном обществе

Красноярск, , 13:08 — REGNUM Проблемы права в информационном обществе обсудили участники Пятого международного сравнительно-правового конгресса «Право в информационном обществе: трансформация или модернизация?», сообщает 25 сентября пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ), в котором прошло мероприятие.

Главными темами конгресса стали: публичное право в условиях информационного общества, гражданский оборот в цифровую эпоху, уголовное право и уголовный процесс в цифровом пространстве, проблемы теории и истории права в информационном обществе, «электронификация» цивилистического процесса.

В мероприятие приняли участие ведущие зарубежные учёные-юристы из Университета Пассау (Германия), Университета Йены (Германия), Хэйлунцзянского университета (Китай), а также российские специалисты, представляющие санкт-петербургскую, казанскую и сибирскую юридические школы.

«Готово ли право адекватно реагировать на вызовы, порождённые информационной революцией, — на этот вопрос мы старались ответить в течение двух дней», — пояснила организатор конгресса, доцент ЮИ СФУ Анна Васильева.

В вузе добавили, что по итогам конгресса запланирован специальный выпуск Научного журнала СФУ серии «Гуманитарные науки».