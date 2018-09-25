Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:17:54 МСК

В Красноярске обсудили проблемы права в информационном обществе

Общество

В конгрессе приняли участие учёные-юристы из России, Германии и Китая

Красноярск, 25 сентября 2018, 13:08 — REGNUM  Проблемы права в информационном обществе обсудили участники Пятого международного сравнительно-правового конгресса «Право в информационном обществе: трансформация или модернизация?», сообщает 25 сентября пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ), в котором прошло мероприятие.

Главными темами конгресса стали: публичное право в условиях информационного общества, гражданский оборот в цифровую эпоху, уголовное право и уголовный процесс в цифровом пространстве, проблемы теории и истории права в информационном обществе, «электронификация» цивилистического процесса.

В мероприятие приняли участие ведущие зарубежные учёные-юристы из Университета Пассау (Германия), Университета Йены (Германия), Хэйлунцзянского университета (Китай), а также российские специалисты, представляющие санкт-петербургскую, казанскую и сибирскую юридические школы.

«Готово ли право адекватно реагировать на вызовы, порождённые информационной революцией, — на этот вопрос мы старались ответить в течение двух дней», — пояснила организатор конгресса, доцент ЮИ СФУ Анна Васильева.

В вузе добавили, что по итогам конгресса запланирован специальный выпуск Научного журнала СФУ серии «Гуманитарные науки».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Программа «Электронная Россия/Информационное общество»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить