Подписи против пенсионной реформы «принципиально ничего не изменят»

Новосибирск, , 13:06 — REGNUM Принципиальное решение о реформе пенсионной системы уже принято, и рассчитывать на то, что собранные подписи смогут остановить принятие данного закона, не стоит, считает председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Об этом он сказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что сегодня, 25 сентября, активисты движения «Суть времени» передали в администрацию президента РФ миллион подписей граждан против повышения пенсионного возраста.

«Да, будут какие-то уступки, какие-то льготы отдельным категориям граждан, но принципиально ничего не изменится. Реформа будет реализована. Теперь что касается протестов в регионах, то, на мой взгляд, огромный протестный потенциал был реализован хорошо если на пару процентов. Уж слишком сильна было желание некоторых политических деятелей подтянуть их под свои партийные знамёна, в том числе и в Новосибирске. К сожалению, КПРФ утратила роль лидера протестного движения и приобрела заметный антирейтинг», — считает Ростислав Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал в Администрацию президента РФ 1 млн подписей жителей страны, которые выступают против пенсионной реформы. Подписи собирались по всей стране.