Глава Карагандинской области заставил своих замов ездить на автобусах

Караганда, Казахстан, , 13:02 — REGNUM Заместители акима (главы) Карагандинской области, руководители управлений и аким (мэр) Караганды Нурлан Аубакиров будут ездить в автобусах для повышения качества пассажирских перевозок, сообщает 25 сентября издание BNews.

«Вы плохо отслеживаете. Я же тоже вижу. Опять мы к старому возвращаемся. Чистота, регулярность, качество и вежливость обслуживания — всё это надо продолжать контролировать», — заявил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Он поручил подготовить график проезда чиновников по различным автобусным маршрутам. Высокопоставленные пассажиры обязаны также описывать результаты поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября аким Астаны Бахыт Султанов заявил, что будет ходить на работу пешком для того, чтобы отслеживать состояние улиц. Глава города намерен также использовать такси.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый мэр Астаны планирует ходить на работу пешком