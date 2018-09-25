Ремонт сорван: в Кургане расторгают договор с пермским подрядчиком

Курган, , 13:00 — REGNUM Руководство АО «Водный Союз» в одностороннем порядке расторгает договор с пермским ООО «УралБурСтрой», которое занималось ремонтом коммуникаций на улице Коли Мяготина в Кургане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Как писало ранее ИА REGNUM, сроки ремонта оказались сорваны, а люди уже два с половиной месяца не могут проехать по центру Кургана и не попасть в пробки. На участке от улицы Тобольной до Кирова работы должны были вестись с 9 июля по 15 августа, на участке от Кирова до Володарского — с 16 августа по 10 сентября, однако до сих пор ремонт не окончен, а улица закрыта для движения.

Ответственную за проведение работ ресурсоснабжающую организацию «Водный Союз» мэрия обязала предоставить откорректированный план дальнейших действий. В результате 25 сентября компания сообщила о решении отказаться от услуг подрядчика.

Напомним, в рамках освоения городской субсидии на улице К. Мяготина ремонтировали водопровод и напорный канализационный коллектор. Тендер на производство работ выиграла компания «УралБурСтрой». Добавим, что после расторжения договора, чтобы не останавливать ремонтные работы, часть из них будет выполнять сам «Водный Союз».

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