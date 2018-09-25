Более 118 тыс. москвичей приняли участие в программе ранней онкодиагностики

Москва, , 13:08 — REGNUM Свыше 118 тыс. москвичей приняли участие в программе по ранней диагностике онкологических заболеваний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы 25 сентября. Итоговые результаты проекта будут подведены в течение ближайших двух месяцев.

«За всё время программы «Я выбираю здоровое будущее!» исследования прошли более 118 тыс. москвичей — 95 тыс. женщин и 23 тыс. мужчин. Мы получили большое количество позитивных отзывов и пожеланий москвичей о проведении подобных акций. В дальнейшем мы продолжим реализацию подобных масштабных кампаний, направленных не только на раннее выявление онкологических заболеваний, но и на профилактику других распространенных заболеваний», — сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Так, за время действия программы с 7 июля по 22 сентября москвичи проходили исследование на выявление признаков рака предстательной железы у мужчин и определение предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин. В настоящий момент у мужчин выявлено 1581 случай повышенного уровня ПСА, а рак предстательной железы подтвердился у 40 мужчин. Среди женщин наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников (мутаций генов BRCA1 и BRCA2) было выявлено в 229 случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, программу скрининга «Я выбираю здоровое будущее!» департамент здравоохранения Москвы проводит совместно с Московским клиническим научным центром им. С.А. Логинова. Она направлена на выявление предрасположенности к раку молочной железы, яичников и предстательной железы.

Читайте подробнее: Свыше 90 тыс. москвичей прошли бесплатный онкоскрининг в Москве