Валовый сбор зерновых культур в Подмосковье превысил 370 тыс. тонн

Красногорск, , 12:52 — REGNUM Валовый сбор зерновых культур в Московской области составил свыше 370 тыс. тонн. Об этом заявил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, сообщило «Радио 1». Он отметил, что всего было собрано 370,8 тыс. тонн зерновых при урожайности 28,2 центнеров с гектара.

«По состоянию на 24 сентября по оперативной информации сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств региона зерновые, зернобобовые и масличные культуры убраны в Подмосковье с площади 131,3 га, что составляет 96% от общей площади уборки», — подчеркнул Разин.

И. о. министра также сообщил, что в текущем году температура для сбора урожая зерновых и зернобобовых культур была довольно комфортной. Небольшое похолодание и сезон дождей начались уже после сбора урожая.

«Погодные условия немного сказались на валовом сборе. Но его небольшое уменьшение может сыграть позитивную роль для ценообразования, что может привести к более высокой доходности производителей», — отметил Разин.

Так, в лидерах оказались Зарайский, Серебряно-Прудский и Луховицкий районы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2018 году региональные власти ставили перед собой задачу производить 500 тыс. тонн зерна в Московской области.

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