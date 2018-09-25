В Сыктывкаре подготовят учителей русского языка для Киргизии

Сыктывкар, , 12:41 — REGNUM Одним из новых направлений сотрудничества Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина и Киргизии станет подготовка учителей русского языка как иностранного, сообщает 25 сентября пресс-служба вуза со ссылкой на министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталью Михальченкову.

Договоренности об увеличении приема киргизских студентов в вузы Коми были достигнуто накануне, в ходе рабочих встреч с представителями руководства государственных органов Кыргизии.

«Университет готов по заявке Министерства образования Кыргызстана подготовить на контрактной основе учителей русского языка как иностранного языка», — сказала Наталья Михальченкова.

По ее словам, первая группа из Киргизии начала обучаться в Коми в 2014 году. В настоящее время по различным направлениям обучается более 70 студентов: туризму, социальной работе, политологии и другим.

Добавим, Россия и Киргизия установили дипломатические отношения 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года страны подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между, а 27 июля 2000 года была подписана киргизско-российская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. В 2018 году Россия и Кыргызстан на межправительственной комиссии подписали программу сотрудничества на четыре года.

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