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Петербуржцы постепенно отказываются от наличных денег

Общество

... и привыкают платить картами и мобильными гаджетами

Санкт-Петербург, 25 сентября 2018, 12:52 — REGNUM  Доля операций по снятию наличных с банковских карт, выпущенных в Петербурге, в первом полугодии 2018 года в общем объеме операций снизилась до 53,5%. Горожане постепенно привыкают обходиться без наличных.

Петербуржцы всё чаще платят за товары и услуги через интернет, картами или привязанными к банковским счетам мобильными устройствами. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

На интернет и мобильные устройства приходится уже 16% от общего числа безналичных операций, совершенных по картам, и почти 30% от их объема.

Число выпущенных в Санкт-Петербурге платежных карт с начала 2018 года выросло на 0,6% — до 13,7 млн штук. При этом основная доля роста пришлась на карты национальной платежной системы «Мир».

В первом полугодии 2018 года в Петербурге объем операций по платежным картам составил 1,4 трлн рублей, что на 10,8% больше показателей первого полугодия 2017 года. При этом доля безналичных операций продолжает расти, по итогам полугодия она превысила 84% от общего числа транзакций.

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Банковское дело
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