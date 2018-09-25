Праздничный «наряд» Нижнего Новгорода обойдется почти в 6 млн рублей

Нижний Новгород, , 12:32 — REGNUM Нижегородские власти объявили тендер на новогодне-рождественское украшение города и декоративно-художественное оформление территорий к празднованию Дня народного единства. Аукцион по выбору исполнителя пройдёт 15 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 5 726 176 рублей, при оплате будут задействованы средства бюджета города 2018 и 2019 года. Заказчик тендера — МКУ «Городской центр градостроительства и архитекторы», преимущество в торгах отдано малому бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям. Работы по муниципальному контракту должны выполнить до 20 января 2019 года.

Исполнитель должен будет разместить панно размером 14 на 5,8 метра, транспаранты-перетяжки, постеры, плакаты и флаги. При этом победитель тендера обязан провести работы полностью: разработать, согласовать макеты плакатов для декоративно-художественного оформления города к празднованию Дня народного единства, Нового 2019 года и Рождества Христова, изготовить элементы оформления, доставить их, установить, а по завершению праздников провести их демонтаж, а также утилизацию.

Напомним, на заседании думы Нижнего Новгорода 19 сентября 2018 года на покупку новогодней ели для города и новогоднее оформление депутаты одобрили выделение 10 млн рублей. Главное новогоднее дерево года оценили в 1,7 млн рублей, оно будет искусственным.

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