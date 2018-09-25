Шеин: Сбор подписей против пенсионной реформы втягивает людей в политику

Москва, , 12:30 — REGNUM Гражданская активность, которая в том числе нашла выражение и в сборе более миллиона «живых подписей» против повышения пенсионного возраста, свидетельствует о том, что население России готово решительно защищать свои интересы и будущее своих семей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Очевидно, что общество меняется и намерено защищать своё будущее и будущее своих семей», — заявил Шеин.

Он напомнил, что до этого было также собрано множество подписей в электронной форме по петиции КТР, а в массовых митингах по всей стране приняло участие, по данным Шеина, общим счётом «порядка 500 тыс. человек с необычайно широкой географией».

Само по себе это, впрочем, не сделало власть более уступчивой и не повлекло принятие реальных аргументов — демографических и связанных с рынком труда, констатировал он.

«Мы понимаем хорошо, что реформа пойдёт в изначальном виде, не считая уступку по повышению пенсионного возраста для женщин — вместо восьми лет на плюс пять», — отметил Шеин.

Тем не менее «все эти сборы подписей, все эти митинги имеют другое последствие — люди втягиваются в политику, в управление собственной страной», указал он.

«Мы это видим на примере выборов в регионах на должности губернаторов не далее как неделю назад», — добавил Шеин.

25 сентября в Администрацию президента России был передан 1 млн подписей жителей страны против повышения пенсионного возраста. Сбор подписей был организован по инициативе организации «Суть времени».

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