В Ярославле молодой мужчина умер после наложения гипса в травмпункте

Ярославль, , 12:28 — REGNUM В Ярославле мужчина скончался от заражения крови после того, как ему был наложен гипс в травмпункте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области. Уже дома пациент неоднократно вызывал «Скорую помощь» из-за сильной боли в ноге, однако госпитализировали его лишь на третий день.

Как следует из материалов уголовного дела, 3 августа 2018 года врачи травмпункта больницы скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева поставили 33-летнему ярославцы диагноз: перелом голеностопного сустава. После этого на правую ногу наложили гипс и отпустили домой. Однако дома пациенту становилось все хуже, боль в ноге усиливалась. С 4 по 6 августа он трижды вызывал «Скорую», но, как поясняют в СУ СКР, госпитализировали его только утром 6 августа.

Мужчине сделали рентген, и тут выяснилось страшное: диагноз «перелом голеностопного сустава» врачами травмпункта был поставлен ошибочно. В течение нескольких дней под лонгетой происходил воспалительный процесс, который привел к образованию язв и тромбов. Мужчину направили в реанимацию, но поздно.

«Пациент был осмотрен лечащими врачами ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 9», а также ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева» и по показаниям здоровья 6 августа 2018 года направлен в реанимационное отделение ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 10», где, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, вечером скончался. Причиной смерти пациента явился сепсис — заражение крови», — сообщают в СУ СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Назначены судебные экспертизы, устанавливаются медработники, причастные к совершению преступления.