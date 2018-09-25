Из петербургских школ изгонят сладкую газировку и другие вредные продукты

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM После мониторинга ассортимента торговых автоматов, установленных в петербургских школах, городской комитет по образованию направил в администрации районов письмо о недопустимости продажи продукции, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее с просьбой о проведении такого мониторинга к властям обратился глава фракции единороссов в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко. Он также предложил чиновникам рассмотреть возможность введения полного запрета на установку автоматов по продаже снеков (легких закусок) в образовательных учреждениях города, поскольку продающаяся в них продукция зачастую вредит пищеварению детей и способствует набору лишнего веса.

Как отметила заместитель председателя комитета по образованию Ирина Асланян, в торговых автоматах на территории школ разрешено продавать только соки, стерилизованное молоко и молочные напитки емкостью не более 350 мл, а также бутилированную питьевую воду без газа емкостью не более 500 мл.

Как подчеркивают единороссы, после их обращения руководителям районных администраций Петербурга указано на необходимость обеспечить контроль за организацией питания в школах, в том числе за ассортиментом торговых автоматов.

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