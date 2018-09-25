Воздух в Москве 25 сентября стал самым чистым с начала месяца

Москва, , 12:20 — REGNUM Ветреная и дождливая погода сделала воздух в Москве 25 сентября самым чистым с начала месяца. Об этом говорится в сообщении «Мосэкомониторинге».

Эффективное очищение столичной атмосферы произошло из-за смены погоды. Ветер и осадки обеспечили в целом самый чистый воздух в мегаполисе с начала сентября, пояснили в ведомстве.

Так, по данным на 8:00 мск, содержание основных загрязняющих веществ в воздухе, например, сероводорода, оказалось ниже предельно допустимых значений.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября водителям личного автотранспорта рекомендовано пересесть на метро или автобусы из-за дождя и ветра. Порывы до 15−20 метров в секунду могут наблюдаться до 21:00.

Москва и Московская область находятся под влиянием циклона, из-за чего продолжаются осадки. День 25 сентября может стать самым холодным с начала осени.

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