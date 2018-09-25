Подписи против повышения пенсионного возраста «говорят о недовольстве»

Москва, , 12:18 — REGNUM Масштаб сбора подписей против повышения пенсионного возраста свидетельствует об уровне недовольства народа социально-экономической политикой правительства России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Если одна организация передаёт 1 млн подписей, это мало само по себе что поменяет. Но эти подписи важны в контексте того, что происходит в стране», — заявил Емельянов.

Он отметил, что сбором подписей занимаются и другие организации и политические партии, и весь этот масштаб работы, вместе с последними результатами выборов, в первую очередь «показывает тот градус недовольства, который есть в стране» в отношении проводимой социально-экономической политики правительства.

«Верховное руководство страны должно сделать вывод и прежде всего изменить социально-экономическую политику. А это невозможно без кадровых перемен в правительстве», — подчеркнул депутат.

«Единственный ответ, который может успокоить общество — это перестановки в рядах правительства и изменение социально-экономической политики», — указал Емельянов.

25 сентября в Администрацию президента России переданы подписи 1 млн жителей страны против пенсионной реформы. Сбор был организован по инициативе организации «Суть времени».

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