Столица Карачаево-Черкесии и город Невинномысск стали городами-побратимами

Черкесск, , 12:17 — REGNUM Город Черкесск — столица Карачаево-Черкесской республики и город Невинномысск Ставропольского края стали городами-побратимами. Соглашение об этом было подписано мэром Черкесска Русланом Тамбиевым и главой Невинномысска Михаилом Миненковым в День Ставрополья, сообщили ИА REGNUM 25 сентяря в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Как следует из документа о побратимстве, между двумя населенными пунктами отныне будет установлено деловое и культурное сотрудничество. Власти обязались организовывать совместные мероприятия в различных сферах, участвовать в общественной, культурной и спортивной жизни друг друга, обмениваться опытом в разных областях жизни городов.

Напомним, у столицы Карачаево-Черкесии установились давние дружеские связи с городом Пештера в Болгарии, который является побратимом Черкесска с 7 сентября 1973 года. А у Невинномысска есть побратимы в Болгарии — город Белово, в Абхазии — Пицунда, в Южной Корее — Кванджу, в Азербайджане — Сумгаит.