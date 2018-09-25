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В Калининграде предложили альтернативу антисемейной парадигме ценностей

Общество

Студенты БФУ посетили лекцию о семейных ценностях

Калининград, 25 сентября 2018, 12:17 — REGNUM  Альтернативу современной антисемейной парадигме ценностей предложил кандидат социологических наук, руководитель программы «Просвещение» международного добровольческого движения «За жизнь!» Константин Шестаков во время лекции для студентов Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта, сообщает 25 сентября пресс-служба вуза.

Встречу будущих педагогов и психологов организовал Комитет по образованию администрации Калининграда и институт образования БФУ. Шестаков провел лекцию о семье и семейных ценностях, во время которой рассказал о формировании духовно-нравственных ценностей, необходимых для развития цельной, нравственно здоровой и зрелой личности, готовой к созданию крепкой и счастливой семьи.

«В ходе лекции были рассмотрены основные причины разрушения института семьи, затрагивались такие важные понятия, как любовь, нравственность, супружеская верность, уважение родителей и старших, скромность, долг, ответственность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у студентов института образования была возможность задать вопросы и получить индивидуальную консультацию. Лекционный проект побывал уже во многих городах нашей страны, Тюменской, Свердловской, Новосибирской областях, в Казани.

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Патриотическое и духовное воспитание
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