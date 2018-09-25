Назначен глава Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске

Новосибирск, , 12:17 — REGNUM Указом президента РФ Владимира Путина главой Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который будет размещён в городе Новосибирске, назначена Марина Алексина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Назначить на шестилетний срок полномочий (…) председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Алексину Марину Владимировну», — указывается в документе, подписанном главой государства 23 сентября.

Марина Алексина до этого пять лет возглавляла Верховный суд Алтая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля стало известно, что в Новосибирске появится два новых суда — кассационный военный суд и пятый апелляционный суд — 17 июля Госдума приняла закон, реформирующий систему судопроизводства.

Читайте также: Госдума приняла закон об апелляционных и кассационных судах

Всего в стране появятся пять апелляционных и девять кассационных округов. Во вновь образованных окружных судах будут работать 723 судьи, а в апелляционных окружных судах — 181 судья.

Читайте ранее в этом сюжете: Два федеральных суда появятся в Новосибирске