Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:22:09 МСК

Назначен глава Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске

Общество

Пятый апелляционный суд в Новосибирске возглавит Марина Алексина, которая ранее возглавляла Верховный суд Алтая

Новосибирск, 25 сентября 2018, 12:17 — REGNUM  Указом президента РФ Владимира Путина главой Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который будет размещён в городе Новосибирске, назначена Марина Алексина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Назначить на шестилетний срок полномочий (…) председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Алексину Марину Владимировну», — указывается в документе, подписанном главой государства 23 сентября.

Марина Алексина до этого пять лет возглавляла Верховный суд Алтая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля стало известно, что в Новосибирске появится два новых суда — кассационный военный суд и пятый апелляционный суд — 17 июля Госдума приняла закон, реформирующий систему судопроизводства.

Читайте также: Госдума приняла закон об апелляционных и кассационных судах

Всего в стране появятся пять апелляционных и девять кассационных округов. Во вновь образованных окружных судах будут работать 723 судьи, а в апелляционных окружных судах — 181 судья.

Читайте ранее в этом сюжете: Два федеральных суда появятся в Новосибирске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить