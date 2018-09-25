Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» посетил в Мессине памятник русским морякам

Москва, , 12:15 — REGNUM Во время пребывания российского фрегата «Адмирал Эссен» в порту итальянского города Мессина экипаж корабля посетил памятник русским морякам, помогавшим спасать местных жителей во время землетрясения 1908 года. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе Черноморского флота.

Отмечается, что деловой заход боевого корабля Черноморского флота России в сицилийский порт был приурочен к 110-й годовщине разрушительного землетрясения и цунами. В честь моряков русского флота, корабли которого находились тогда в гавани порта Мессины, в 2012 году в сицилийском городе был открыт памятник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что фрегат российского военно-морского флота «Адмирал Эссен» после делового захода в сицилийский порт Мессина продолжил выполнение боевых задач в акватории Средиземного моря.

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