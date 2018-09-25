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В Ярославской области начинается отопительный сезон

Общество

Первым тепло намерен дать Ярославский район

В Ярославской области начинается отопительный сезон
Иллюстрация: Torrenge.biz
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Ярославль, 25 сентября 2018, 12:04 — REGNUM  Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области приняла решение начать отопительный сезон 26 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала начальник управления делами администрации Ярославского муниципального района Светлана Загрузина.

26 сентября тепло начнут давать в школы, больницы, детские сады и стационарные учреждения социального обслуживания, ресурсоснабжающей организацией которых является ПАО «ТГК-2».

А с 1 октября отопление будут включать в остальных объектах соцсферы, жилом фонде и административных зданиях. Администрация Ярославского района первая из муниципальных образований региона заявила о начале отопительного сезона.

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Отопительный сезон
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