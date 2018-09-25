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В Астане представили программу развития транспортного комплекса

Общество

Будет подострен 121 км дорог

Астана, 25 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  В ближайшие пять лет в Астане планируется построить 121 км дорог, 3 моста, 2 транспортные развязки и по 1 путепроводу и тоннелю, сообщает 25 сентября издание «Елорда инфо» со ссылкой на программу развития транспортного комплекса Астаны.

Первый заместитель акима (мэра) Астаны Сергей Хорошун добавил, что в 2018 году в городе планируется завершить строительство 28 км дорог и ремонт 7 км. Чиновник напомнил, что в 2020 году планируется завершить строительство юго-западного участка Большой кольцевой дороги.

Отметим, в Астане построены 1039 улиц общей протяженностью 1102 км, в том числе с асфальтным покрытием 76%. Кроме того, в городе эксплуатируются 8 транспортных развязок, 17 мостов, 9 путепроводов, 1 тоннель.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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