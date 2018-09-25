Семьи жертв катастрофы над Синаем не согласны с суммой компенсации

Москва, , 11:58 — REGNUM Адвокаты родственников погибших в крушении рейса авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом обратились с жалобой на решение Замоскворецкого суда Москвы о компенсации на сумму более 32 млн рублей. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе суда.

В судебной инстанции отметили, что представитель заявителей передал в суд апелляционную жалобу с просьбой отменить ранее вынесенное решение и в полном объеме удовлетворить заявленные родственниками погибших требования.

Напомним, 21 сентября Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил объединенный иск более чем ста родственников жертв катастрофы российского самолета А321, разбившегося 31 октября 2015 года на Синайском полуострове (Египет). С авиакомпании «Когалымавиа» было решено взыскать более 32 млн рублей компенсации.

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Самолёт Airbus A321 компании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение вскоре после вылета из египетского курортного города 31 октября 2015 г. Находившиеся на борту 224 человека, включая семерых членов экипажа, погибли. Большинство людей на борту были жителями Петербурга и Ленинградской области.