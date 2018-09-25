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Непогода в Москве: автолюбителей попросили пересесть на метро

Общество

Синоптики обещают сильный ветер и дождь

Москва, 25 сентября 2018, 11:51 — REGNUM  В Москве водителей личного автотранспорта призвали воспользоваться метро или автобусами. Такие рекомендации автолюбителям на сегодняшний вечер, 25 сентября, дал столичный центр организации дорожного движения.

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«Сегодня опять дождь и ветер. Будьте внимательны на дороге. В вечерний час пик лучше воспользоваться городским транспортом», — говорится в заявлении ЦОДД в Twitter.

https://twitter.com/gucodd/status/1044456925360992256

В управлении метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» сообщил, что сегодня порывы ветра в Москве местами могут достигать 15−20 метров в секунду. Такая погода сохранится до 21:00.

В мэрии столицы горожанам рекомендовали проводить как можно меньше времени на открытых городских пространствах, избегать шатких конструкций и не прятаться под временными строениями и деревьями. Автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим и парковаться вдали от деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 сентября синоптики прогнозируют в Москве холодную и дождливую погоду. Столбики термометров покажут всего семь — десять градусов выше нуля.

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