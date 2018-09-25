В Ульяновске приступили к созданию консорциума для цифровой трансформации

Ульяновск, , 11:51 — REGNUM Московский государственный университет (МГУ) им. М.В.Ломоносова и Ульяновский государственный университет подписали соглашение, которое позволит приступить к созданию консорциума в целях реализации программы центра Национальной технологической инициативы по технологиям хранения и анализа больших данных, сообщает 25 сентября пресс-служба ульяновского вуза.

Подписание соглашения состоялось на открытии центра компетенций «Цифровая экономика». Подписи под документом поставили ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор УлГУ Борис Костишко. Отмечается, что по мнению руководства региона цифровая трансформация должна затронуть все отрасли, каждое министерство и ведомство, предприятия и организации.

«Создается консорциум из разных предприятий и учреждений, которые способны эффективно работать по этому научному проекту», — сказал Садовничий на церемонии подписания.

Напомним, Национальная технологическая инициатива была заявлена президентом России Владимиром Путиным 4 декабря 2014 года в Послании Федеральному собранию. Это долгосрочная комплексная программа по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Добавим, что ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является одной из ключевых задач, обозначенной в указе президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года».

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