Глава Минобразования Башкирии объяснила ошибки в посте, но ей не поверили

Уфа, , 11:49 — REGNUM Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова объяснила, почему допустила сразу две ошибки в трёх простых предложениях в посте в Instagram о всероссийском конкурсе «Учитель года — 2018». По словам главы ведомства, это был эксперимент. Однако на форумах и соцсетях пользователи выразили сомнения по этому поводу.

В понедельник в своём закрытом аккаунте в Instagram Шафикова, возглавляющая министерство образования региона с сентября 2015 года, написала о всероссийском конкурсе учителей, который открылся в Санкт-Петербурге. Одна из подписчиц министра заметила две грамматические ошибки в записи. После этого Гульназ Шафикова исправила их, а потом и вовсе удалила запись. Однако пользователи уже успели сделать скриншот поста, обвинив министра образования в безграмотности. Скриншот «разошёлся» по соцсетям и попал в СМИ.

Позднее Шафикова объяснила ошибки, допущенные в посте. Она отметила, что «эксперимент удался», и поблагодарила «дедушку Фрейда», потому что ошибки в предложениях стали поводом для обсуждений «в газетах». Чиновник отметила, что это «круто», и попросила прощения, пообещав больше не проводить подобные эксперименты. Это стало поводом для многочисленных шуток в соцсетях и на форумах.

» — Министр обороны, зачем вы сбили китайский самолет?

— Это пранк.

— Ладно… Министр финансов. Как так получилось, что бюджета, нет?

— Это просто пранк, бро.

— Министр здравоохранения… Как умер? От рака?», — отмечает на picabu.ru BoomGirl.

Другие пользователи стали придумывать аналогичные абсурдные ситуации. В результате некоторые из них пришли выводу, что подобные эксперименты уже вышли из-под контроля. Правда, нашлись и те юзеры, которые всё же предположили, что министр образования всего лишь хотела проверить подписчиков на внимательность.

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