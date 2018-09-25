Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:24:28 МСК

Перечень школьных олимпиад на 2018/19 год сокращён

Общество

Школьники, победившие в олимпиадах первого и второго уровня, получают право льготного поступления в вузы

Москва, 25 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  В 2018/19 учебном году российские школьники смогут поучаствовать в 33 олимпиадах третьего уровня. Их перечень сокращен на 9 позиций, следует из приказа, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ.

Количество школьных олимпиад третьего уровня изменилось с 42 в 2017/18 году до 33 в текущем учебном году. Вместе с тем школьных олимпиад первого и второго уровней стало больше — 22 вместо 18 и 44 вместо 37 соответственно.

Перечень прошлого года включал 42 олимпиады третьего уровня. Школьники, победившие в олимпиадах первого и второго уровня, получают право льготного поступления в вузы.

В 2017 году министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила за сокращения количества школьных олимпиад. Она отметила, что 40% школьников, взявших призовые места, не набирают по итогам ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов.

Читайте также: Бывает ли допинг на олимпиадах по литературе?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Олимпиады школьников
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить