Перечень школьных олимпиад на 2018/19 год сокращён

Москва, , 11:47 — REGNUM В 2018/19 учебном году российские школьники смогут поучаствовать в 33 олимпиадах третьего уровня. Их перечень сокращен на 9 позиций, следует из приказа, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ.

Количество школьных олимпиад третьего уровня изменилось с 42 в 2017/18 году до 33 в текущем учебном году. Вместе с тем школьных олимпиад первого и второго уровней стало больше — 22 вместо 18 и 44 вместо 37 соответственно.

Перечень прошлого года включал 42 олимпиады третьего уровня. Школьники, победившие в олимпиадах первого и второго уровня, получают право льготного поступления в вузы.

В 2017 году министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила за сокращения количества школьных олимпиад. Она отметила, что 40% школьников, взявших призовые места, не набирают по итогам ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов.

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