Дагестану выделят на ликвидацию трехсменки более 9 млрд рублей

Махачкала, , 11:46 — REGNUM В ближайшие годы на ликвидацию трехсменного обучения Дагестан получит из федерального бюджета 9 млрд 115 млн рублей. Уже направлена заявка в правительство РФ с обоснованием расходования этих средств. Об этом сообщила врио заместителя председателя правительства республики — министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова в ходе еженедельного совещания при главы региона.

По ее словам, эти денежные средства будут направлены на строительство 17 школ, что позволит полностью ликвидировать трехсменное обучение. На них, в частности, будут построены три школы в городах Махачкала и Каспийск, где прогнозируется прирост численности учащихся. Уже в 2019 году начнется масштабная стройка образовательных учреждений.

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Напомним, в конце 2017 года глава Дагестана Владимир Васильев заявлял, что в республике обучение детей в три смены проводится в 22 учебных заведениях. Республике, как отмечал в январе 2018 года временно исполняющий обязанности министра образования и науки Дагестана Ширали Алиев, потребуется шесть лет, для того чтобы перевести все школы региона на односменное обучение, а трехсменка должна быть ликвидирована уже через два года.

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