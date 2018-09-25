Толстой возвращается на Первый канал и не отказывается от мандата

Москва, , 11:41 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») сообщил о своем возращении на Первый канал с авторской программой «Толстой. Воскресенье», передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

«Во избежание распространения слухов и домыслов относительно моего сотрудничества с Первым каналом: да, это правда», — сказал толстой журналистам.

По его словам, в воскресенье, 7 октября, в эфир выйдет первый выпуск информационно-аналитической программы «Толстой. Воскресенье».

«Это будет открытый разговор о том, что на самом деле волнует людей, о чем стоит думать, спорить. К диалогу будут приглашаться известные политики, экономисты и деятели культуры. Этот проект в прямом эфире задуман не только как подведение итогов недели, но и возможность анализа и обсуждения действий власти в России и в мире», — рассказал парламентарий.

При этом Толстой не оставляет работу заместителя председателя Госдумы и не сдает депутатский мандат.

«По закону депутат имеет право заниматься творческой деятельностью, тем более в воскресенье», — заключил он.