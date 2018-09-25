СМИ США подсчитали, сколько продержится флот Украины в Азовском море

Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Украины буквально «в считаные минуты» лишатся кораблей и базы в Азовском море в случае конфликта с российским флотом. Об этом пишет журнал The American Conservative.

Автор материала напомнил, что власти Украины, которые рассчитывают на поддержку США, планируют построить военно-морскую базу на Азовском море. Цель официального Киева, направившего в регион уже несколько патрульных катеров, — возможность противостоять России.

По мнению обозревателя, в случае реального конфликта с Россией ВМС Украины не смогут дать сколько-нибудь серьезного отпора. Кроме того, отмечает автор материала, флот России в «считаные минуты» потопит украинские военные корабли и уничтожит базу ВМС Украины в Азовском море.

Журналист издания добавил, что Черное море всегда было «исторически российским», поэтому непонятно, будет ли целесообразно Вашингтону посылать на помощь украинским военным флот США.

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Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Украина приступила к переброске малых бронекатеров в Азовское море и созданию там полноценной украинской военно-морской базы.

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